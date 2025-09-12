Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u konuk edecek
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kırmızı-beyazlı takımda sağ el tarak kemiğinden ameliyat edilen Emre Kılınç maç kadrosunda yer almıyor. Yeni transfer Tanguy Coulibaly'in ise forma giymesi bekleniyor.
Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ile 1 beraberlik alan Samsun ekibi, Hesap.com Antalyaspor maçında 3 puan hedefliyor.
Samsunspor'un ligin 3. haftasındaki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası nedeniyle ertelenmişti.