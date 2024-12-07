Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı.

Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünde yenilen ikas Eyüpspor'un ise 23 puanı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.