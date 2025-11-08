Giriş / Abone Ol
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 08.11.2025 11:29
  • Giriş: 08.11.2025 11:29
  • Güncelleme: 08.11.2025 11:29
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

Geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Karadeniz temsilcisi, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

