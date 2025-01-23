Samsunspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Gaziantep FK'yi mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Reeder Samsunspor'da Gaziantep FK maçı öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Moundilmadji, Landry Dimata ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.