Samsunspor tarih yazıyor

Spor Servisi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı. Samsunspor, profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım attı. 1969-70 sezonunda bugünkü adı Süper Lig olan 1 Lig’de ilk sezonunu geçiren Karadeniz ekibi, sezonu 6. sırada tamamlayarak bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı oldu.

REIS FARK YARATIYOR

Geçen sezon ilk 8 hafta sonunda hanesine sadece 1 puan yazdıran Samsun ekibi, sezona Alman teknik direktör Thomas Reis ile anlaşarak başladı. Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde hanesine ilk 8 maç sonucunda 18 puan yazdıran Samsunspor, tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. Alman teknik adam ise 2,25 puan ortalaması ile başarı yakaladı.

Karadeniz ekibi, oynadığı 8 maçta kalesinde 7 gol görürken, 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu Olivier Ntcham, 4 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu. Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 3 gol attı.