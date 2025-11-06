Samsunspor tarih yazıyor!

Süper Lig'de geçen sezon sergilediği performansla Avrupa biletini alan Samsunspor, Konferans Ligi'nde tarih yazıyor. Kırmızı-beyazlılar evinde konuk ettiği Malta ekibi Hamrun'u 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak Konferans Ligi'nde an itibariyle liderlik koltuğuna oturdu.

GOL DAHİ YEMEDİ

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç, Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji kaydetti. Samsun şu ana kadar organizasyonda 7 gol atarken kalesinde ise hiç gol görmedi.

İyi futbolunu sonuçlara da yansıtmaya başaran Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor istikrarlı yapısı ve kadrosuyla ülke futbolunun son yıllardaki en başarılı Anadolu takımları arasında yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar bir önceki Konferans Ligi maçında da Ukrayna'nın dev takımı Dinamo Kiev'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Karadeniz ekibi bu üç galibiyetle beraber lig etabında ilk 8'e girme yolunda çok önemli bir avantaj elde etmiş oldu.