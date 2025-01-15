Samsunspor tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını sergiledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi ilk yarı performansını 1986-1987 sezonunda ortaya koydu. Ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapatan kırmızı-beyazlı takım, 2 puanlı sistemde 27 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı takım, 2024-2025 sezonunda ise ligin ilk yarısında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak en iyi 2. sezonuna imza attı. Samsun ekibi 3 puanlı sistemde 36 puan toplayarak, en çok puan topladığı sezonu da gerçekleştirmiş oldu.