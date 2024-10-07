Samsunspor tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı

Tredyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyetle 18 puan topladı.

Samsunspor, profesyonel liglere ilk kez 1965-66 sezonunda adım attı. 1969-70 sezonunda bugünkü adı Süper Lig olan 1 Lig'de ilk sezonunu geçiren Karadeniz ekibi, sezonu 6. sırada tamamlayarak ve bu ligde yer alan Karadeniz bölgesinin ilk takımı oldu.

Beş sezon boyunca bu ligde mücadele ettikten sonra ise 1974-75 sezonunda ligde düşen Samsun ekibinin inişli çıkışlı dönemleri başladı. Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi başlangıcını 1987-1988 sezonda yaptı. Ligin ilk 8 haftasına 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanı hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, 36 yıl sonra rekorunu kırdı.