Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, MKE Ankaragücü maçında baskıyla sonuç peşinde

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Marcus Gisdol, MKE Ankaragücü ile 29 Ekim Pazar günü yapacakları maçta yüksek enerji ve baskı ile oynayarak istedikleri sonucu ve puanları alacaklarına inandığını söyledi.

Gisdol, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 9. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında takımının çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Gisdol, MKE Ankaragücü karşısında RAMS Başakşehir maçındaki gibi oynamak istediklerini vurgulayarak, "MKE Ankaragücü karşısında yüksek enerji, yüksek baskı ile oynamak istiyoruz. Taktiksel anlamda da iyi formasyon ile oynamak istiyoruz ve inanıyorum ki istediğimiz sonucu ve puanları alacağız." ifadelerini kullandı.