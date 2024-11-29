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Samsunspor tesislerinde yangın paniği

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde yangın paniği yaşandı.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2024 23:16
  • Giriş: 29.11.2024 23:16
  • Güncelleme: 29.11.2024 23:17
Kaynak: İHA
Samsunspor tesislerinde yangın paniği


Ligin 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Bodrum FK’yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor’un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.
Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi.

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