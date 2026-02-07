Samsunspor Trabzonspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 21. Hafta - Muhtemel 11'ler))

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Samsunspor Trabzonspor Süper Lig maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesinde “Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman”, “Samsunspor Trabzonspor saat kaçta” ve “Samsunspor Trabzonspor hangi kanalda” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Karadeniz derbisi niteliği taşıyan bu karşılaşma, hem Avrupa kupaları hem de orta sıralardaki rekabet açısından kritik önem taşıyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak mücadele, 7 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Maçı hakem Alper Akarsu yönetecek. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil olurken, dördüncü hakem olarak Gürcan Hasova görev yapacak.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de “Trabzonspor maçı hangi kanalda bugün” sorusu. Bu önemli karşılaşma beIN Sports’ta canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Dolayısıyla Samsunspor Trabzonspor bein sports canlı yayın üzerinden takip edilebilecek.

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar da “Samsunspor Trabzonspor canlı izle” aramasını yoğun şekilde yapmaya devam ediyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Yalçın, Makoumbou, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A:Y AV P 1 Galatasaray 20 15 4 1 47:14 33 49 2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45:17 28 46 3 Trabzonspor 20 12 6 2 38:23 15 42

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor puan durumu açısından 42 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise samsunspor puan durumu incelendiğinde 30 puanla yedinci sırada bulunuyor.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Samsunspor

Ali Badra Diabate — Şüpheli

Emre Kılınç — Baldırından sakat

Afonso Sousa — Ayak bileği bağ zedelenmesi

Tanguy Coulibaly — İç yan bağı yaralanması

Trabzonspor

Stefan Savic — Baldırından sakat

Oleksandr Zubkov — Baldırından sakat

Ernest Muci — Şüpheli

Edin Visca — Ayağı kırık

Boran Başkan — Cezalı

Özellikle Trabzonspor sakat ve cezalı oyuncular listesinde orta saha ve savunmadaki eksikler teknik ekibin kadro planlamasını etkileyebilir.

Karadeniz temsilcilerinin karşılaşması lig sıralaması açısından büyük önem taşıyor. Trabzonspor üst sıralardaki yerini korumak isterken, Samsunspor sahasında puan alarak yükseliş hedefliyor. Bu nedenle mücadele haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülüyor.

Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman?

Karşılaşma 7 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacaktır.

Samsunspor Trabzonspor saat kaçta?

Maç saat 20:00’de başlayacaktır.

Samsunspor Trabzonspor hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacaktır.

Trabzonspor puan durumu nedir?

Trabzonspor ligde 42 puanla üçüncü sırada yer almaktadır.

Samsunspor puan durumu nedir?

Samsunspor 30 puanla 7. sırada bulunmaktadır.

Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Samsunspor–Trabzonspor mücadelesi, hem puan tablosu hem de Avrupa kupaları hedefi açısından önemli bir karşılaşma olacak. Karadeniz derbisi atmosferinde geçmesi beklenen mücadele, haftanın en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday görünüyor.