Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Dar alan oyunu ve rondo çalışmalarıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Teknik direktör Reis, futbolcularına bir gün izin verdi. Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 1 Ocak Çarşamba günü devam edecek.