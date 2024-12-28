Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 16:50
  • Giriş: 28.12.2024 16:50
  • Güncelleme: 28.12.2024 16:50
Kaynak: AA
Samsunspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Rondo oyunuyla devam eden idman, dar alanda pas çalışmasıyla son buldu.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol