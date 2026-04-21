Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Peki maç hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 21.04.2026 14:57
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Samsun’da yaşanacak. Samsunspor ile Trabzonspor, tek maç usulüne göre oynanacak kritik karşılaşmada yarı final bileti için sahaya çıkacak. Kupada hata payının bulunmadığı bu eşleşmede futbolseverler maçın günü, saati, yayın kanalı ve karşılaşmanın önemiyle ilgili detayları yoğun şekilde araştırıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, hem iki takımın taraftarları hem de kupayı yakından takip eden futbolseverler için büyük önem taşıyor. Kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik çeyrek final mücadelesi, saat 18:45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda, yani Samsun’da oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN FORMATI NASIL?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasındaki bu karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Bu nedenle mücadelede kazanan ekip doğrudan yarı finale yükselecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım için de karşılaşma büyük önem taşıyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması, sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle tek maç sistemi, mücadeleyi daha da değerli hale getiriyor. Samsunspor sahasında avantaj yakalamak isterken, Trabzonspor ise kupada bir üst tura çıkarak yoluna devam etmeyi hedefleyecek.

Bu nedenle Samsunspor - Trabzonspor maçı, sadece bir çeyrek final karşılaşması değil, aynı zamanda yarı final kapısını açacak belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

DetayBilgi
MaçSamsunspor - Trabzonspor
OrganizasyonZiraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Tarih23 Nisan 2026 Perşembe
Saat18:45
StadyumSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
ŞehirSamsun
YayınA Spor
Yayın DurumuCanlı ve şifresiz
SistemTek maç usulü
KazananYarı finale yükselecek

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Kupa YılıŞampiyon
2024-25Galatasaray
2023-24Beşiktaş
2022-23Fenerbahçe
2021-22Demir Grup Sivasspor
2020-21Beşiktaş
2019-20Trabzonspor
2018-19Galatasaray
2017-18Akhisarspor
2016-17Konyaspor
2015-16Galatasaray

