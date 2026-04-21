Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Samsun’da yaşanacak. Samsunspor ile Trabzonspor, tek maç usulüne göre oynanacak kritik karşılaşmada yarı final bileti için sahaya çıkacak. Kupada hata payının bulunmadığı bu eşleşmede futbolseverler maçın günü, saati, yayın kanalı ve karşılaşmanın önemiyle ilgili detayları yoğun şekilde araştırıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, hem iki takımın taraftarları hem de kupayı yakından takip eden futbolseverler için büyük önem taşıyor. Kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 23 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik çeyrek final mücadelesi, saat 18:45’te başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda, yani Samsun’da oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final maçı, A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN FORMATI NASIL?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final aşamasındaki bu karşılaşma tek maç usulüne göre oynanacak. Bu nedenle mücadelede kazanan ekip doğrudan yarı finale yükselecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki takım için de karşılaşma büyük önem taşıyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması, sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle tek maç sistemi, mücadeleyi daha da değerli hale getiriyor. Samsunspor sahasında avantaj yakalamak isterken, Trabzonspor ise kupada bir üst tura çıkarak yoluna devam etmeyi hedefleyecek.

Bu nedenle Samsunspor - Trabzonspor maçı, sadece bir çeyrek final karşılaşması değil, aynı zamanda yarı final kapısını açacak belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Detay Bilgi Maç Samsunspor - Trabzonspor Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Tarih 23 Nisan 2026 Perşembe Saat 18:45 Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Şehir Samsun Yayın A Spor Yayın Durumu Canlı ve şifresiz Sistem Tek maç usulü Kazanan Yarı finale yükselecek

SON 10 YILIN TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Kupa Yılı Şampiyon 2024-25 Galatasaray 2023-24 Beşiktaş 2022-23 Fenerbahçe 2021-22 Demir Grup Sivasspor 2020-21 Beşiktaş 2019-20 Trabzonspor 2018-19 Galatasaray 2017-18 Akhisarspor 2016-17 Konyaspor 2015-16 Galatasaray

