Samsunspor'un hedefi Şampiyonlar Ligi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü yeniden organize edip örnek bir camia ve kulüp olmayı istediklerini söyledi.

Yıldırım, kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un artık sadece Samsun şehrinin değil, aynı zamanda bölgenin de futbol kulübü haline geldiğine işaret ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Samsunspor, Samsun şehrinin kimliği, babadan oğula geçen mirası ve milyonlarca insanın haftalık mutluluk kaynağı olan bir futbol kulübüdür.

"ESKİ RUHU CANLANDIRACAĞIZ"

Son dönemde yaşanan kırgınlıklar, hatalar veya fikir ayrılıkları hepimizin malumudur ancak geldiğimiz noktada net bir gerçek var. Camiayı yeniden birleştirecek, küskünleri stadyuma döndürecek ve o eski ruhu canlandıracağız.

Samsunspor taraftarının hiçbir zaman sadece başarı taraftarı olmadığını çok iyi biliyoruz. Sizler ve bizler için asıl mesele, o armanın sahada verdiği mücadele ve tribündeki o eşsiz birlikteliktir."

"GERİLİMLER GERİDE KALMALI"

Taraftarla aralarında yeni bir sayfa açmayı istediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Geçmişte yapılan hatalar, söylenen sözler veya yaşanan gerginlikler artık geride kalmalı. Büyük Samsunspor taraftarının benden ve icra kurulundan beklentisi çok açık ve nettir. Samimi bir kucaklaşma, camianın tüm dinamiklerini yeniden bir araya getirecek, o eski sıcaklığı hissettirecek adımlar atmamızdır. Tüm enerjimizi ve açıklamalarımızı artık sadece kendi kulübümüzün geleceğine ve Samsunspor odaklı gelecek vizyonumuza yöneltmemiz gerekmektedir. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. Biz bize yeteriz." açıklamasında bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Yıldırım, taraftarla birlikte yeni bir hayalin peşinde koşmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artık hedefimiz, Şampiyonlar Ligi hayali olsun. Her bir Samsunspor taraftarının uykularını kaçıran o büyük rüyayı hep birlikte önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşamanın hayalini yaşayalım.

Eğer sizlerin ve bizlerin amacı bir ve hedefi ortaksa, sizler bu ordunun başında yeniden güçlü bir komutan olarak beni daha aktif halde görmek istiyorsanız, ben de bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım diyorum. Bu kulübe maddi ve manevi çok şeyler katmaya devam edeceğimi taahhüt ediyorum.

O zaman diyorum ki, şimdi en büyük yatırımı yapma vakti gelmiştir. Gelin bu mübarek ramazan ayında hep birlikte taraftarın gönlündeki sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden yakalım.

Gelin hep birlikte geçmişi ve gönül kırgınlıklarını bir kenara bırakalım, tertemiz yeni bir sayfa açalım. Bu şehir, bu taraftar ve bu Atatürklü arma sizin desteğinizle benim liderliğimi kenetlenmiş tek bir yumruk halinde yeniden görmeye ve şahlanmaya hazır bekliyor. Birlikte çok daha güzeliz."