Samsunspor'un hedefinde değişiklik yok

Trendyol Süper Lig'in son haftalarında aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanan Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Türkiye'de hedeflerin 3 haftada, 4 haftada veya 5 haftada çok değiştiğini ancak kendilerinin bu sezonki hedefinin sadece ligde kalmak olduğunu söyledi.

Çapa, AA muhabirine, teknik direktör Markus Gisdol ile birlikte göreve geldiklerinde takımın bir puanla ligin dibinde yer aldığını hatırlattı.

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra çıkan Samsunspor'un yeni bir takım oluşturduğunu kaydeden Çapa, "Yeni bir takım kurduğunuzda sistemin oturması belirli bir zaman alır. Türkiye ligine her ne kadar kaliteli oyuncular getirseniz de adapte olmak bir süreç istiyor. Biz bunları gözden geçirip, onun analizini yapıp, eksiklerimizin ne olduğunu belirleyip onlara göre planlar yaptık. Öncelikle tabii ki kadro istikrarını korumayı amaçladık ve fiziksel olarak takımın gelişimini sağladık. İlk 30 dakika içinde yediğimiz golleri mümkün olduğu kadar öteleyerek takımın saha içindeki direncini yükselttik. Tabii diğer taraftan da takım birlikteliğini ve takım ruhunu oluşturduk. Yani bunlar önemli etkenlerden biriydi." diye konuştu.