Samsunspor'un santrforu Dimata: "Hedefim Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak"

Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak istediğini söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın yeni transferi Dimata, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Samsun'un çok güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en güzel şehirlerinden Barcelona'dan Samsun'a geldiğini belirten Dimata, "Samsun'la alakalı söyleyebileceğim şey, kesinlikle çok güzel bir şehir. Bana çok iyi davranıyorlar. Taraftarımızla alakalı da gerek maçlarda gerek hazırlık maçında, bize çok yardımcı oluyorlar. Onları, yanımızda görmek bizim için çok önemli." dedi.

"Süper Lig'de Icardi, Aboubakar, Dzeko gibi golcülerin bulunduğunu aktaran Dimata, "Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Bu benim hayata bakış açım. Kendimle her zaman rekabet edip, her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii ki benim hedefim, daha iyisini yaparak Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olmak." diye konuştu.