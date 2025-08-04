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Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 15:39
  • Giriş: 04.08.2025 15:39
  • Güncelleme: 04.08.2025 15:39
Kaynak: AA
Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Organizasyonun play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

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