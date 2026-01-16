Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu! Maç Ne Zaman Saat Kaçta Oynanacak?

Samsunspor UEFA Konferans Ligi yolculuğunda kritik viraja girdi. UEFA Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri netleşirken, temsilcimiz Samsunspor’un rakibi de belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşılaşacak.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF HEYECANI BAŞLIYOR

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanacak. Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Rakibi Shkendija ise lig aşamasını 22. sırada bitirdi.

Bu eşleşme, Samsunspor açısından hem sportif hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Kırmızı-beyazlılar, bu turu geçmesi halinde Avrupa’da yoluna devam edecek.

SAMSUNSPOR – SHKENDİJA EŞLEŞMESİ DETAYLARI

Samsunspor UEFA Konferans Ligi Maçı Hangi Gün?

Samsunspor Konferans Ligi maçı hangi gün? sorusu taraftarlar tarafından en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. İlk karşılaşma 19 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

İlk maç: 19 Şubat 2026 Perşembe

19 Şubat 2026 Perşembe Yer: Deplasman

Deplasman Saat: 23.00

Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak.

Samsunspor Maçı Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Samsunspor UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? oldu. Samsunspor’un Konferans Ligi play-off maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR’UN AVRUPA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 12. sırada yer alarak play-off biletini alan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa arenasında istikrarlı görüntüsüyle öne çıktı.

Shkendija karşısında alınacak iyi bir sonuç, Samsunspor’un Avrupa’daki iddiasını güçlendirecek ve kulüp tarihine yeni bir başarı eklemesini sağlayacak.

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi rakibi kim?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

Samsunspor Konferans Ligi maçı ne zaman?

İlk maç 19 Şubat 2026 Perşembe günü deplasmanda, rövanş ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi play-off maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi serüveninde kritik bir eşleşmeye hazırlanıyor. Shkendija karşısında oynanacak iki maç, kırmızı-beyazlıların Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Taraftarlar, Şubat ayında oynanacak bu mücadelelere kilitlenmiş durumda.