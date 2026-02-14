Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar, Thorsten Fink ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli Alman Teknik Direktör Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına varmıştır. Thorsten Fink, yarın Samsun’a gelecek olup sürece ilişkin gelişmeler ayrıca paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis ile ilgili takımın son haftalardaki performansına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"DÜZELME YOKTU"

“Antalyaspor maçında takım yine kötü oynadı. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi bu. Düzelme de yok. Trabzonspor maçından sonra hocamıza bir şans daha vermiştik ama olmadı. Bu nedenle hızlı şekilde yollarımızı ayırdık.”

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Fuat Çapa’nın pozisyonuna da açıklık getiren Yıldırım, Çapa’nın teknik direktörlük görevine getirilmeyeceğini net bir dille ifade etti. Yıldırım, “Fuat Çapa’nın ‘eşofmanı giyip sahaya inmesi’ gibi bir durum söz konusu değil. Kendisiyle yaptığımız anlaşma çerçevesinde futbol direktörlüğü görevine devam edecek” şeklinde konuştu.

Samsunspor’un yeni teknik direktör adayının ise Thorsten Fink olduğu öğrenildi. Daha önce Markus Gisdol ve Thomas Reis ile çalışan kırmızı-beyazlıların, 58 yaşındaki Alman teknik adamla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Fink, son olarak Genk’te görev yapmış ve Aralık 2025’te Belçika temsilcisinden ayrılmıştı.