Samsunspor ve Toulouse arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Ligue 1’de mücadele eden Fransız futbol kulübü Toulouse ve Süper Lig temsilcisi Samsunspor arasında 3 yıllık yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Samsunspor ile Toulouse kulübü arasında imzalanan birliği anlaşması; stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı yetenek ve bilgi paylaşımı esasına dayanıyor.

Yaz dönemi boyunca gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ardından imzalanan iş birliği kapsamında, her iki kulüp farklı projelerde gelişim için birlikte çalışacak.