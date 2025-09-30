Samsunspor, yapay zeka ile görselleştirme yapabilen mobil uygulamasını tanıttı

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, özel bir yazılım şirketi ile anlaşarak, futbol takımları arasında Dünya’da ilk kez yapay zeka ile görselleştirme yapabilen mobil uygulamasını tanıttı.

Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleştirilen lansmana Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve yönetim ekibi, yazılım şirketi yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

‘BÖYLE BİR ÖZELLİK DÜNYA ÇAPINDA BAŞKA BİR KULÜPTE YOK’

Dünya’da daha önce hiçbir futbol kulübü tarafından, uygulamalarına böyle bir yapay zeka eklentisinin yapılmadığını söyleyen yazılım şirketi kurucusu Samet Ocak, “Yaklaşık bir senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz. 10 kişilik bir ekibimizle bu projenin içerisinde sadece mobil uygulama yazılımının değil, aynı zamanda dijital pazarlamasının da ilerleyen zamanlarda yönetimini yapmış olacağız. Mobil uygulamanın birçok özelliği var. Şu an yerel işbirlikleriyle yapmış olduğumuz anlaşmalarla taraftarlarımız, yani mobil uygulamaya sahip olan herkes, indirimler ve birçok avantaj kazanmış olacak. Yaptığımız uygulamada, dünya çapında bir futbol kulübünün mobil uygulamasında olmayan yapay zekâ ile görselleştirme, yani yapay zekâ ile görsel üretme özelliği var. Şu an bunu ilk ve tek yapan kulüp Samsunspor oldu. Mobil uygulama içerisinde belirli puanlar toplayarak, gerekirse oyun oynayarak, maç öncesi anketlere katılarak, skor tahminleri yaparak puanlar elde ediliyor. Bu puanlarla da mobil uygulama içerisinde belli jetonlarla yapay zekâ üzerinden içerikler, görüntüler, görseller üretilebiliyor. Bununla birlikte toplanılan puanlarla daha farklı gelir modelleri, yani daha farklı şeyler elde edilebiliyor” dedi.

‘UYGULAMAYLA ÇOK DAHA GENİŞ BİR TARAFTAR KİTLESİNE ULAŞACAĞIZ’

Lansmanda konuşma yapan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, “Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.’nin yeni mobil uygulamasının tanıtım programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün, uzun süredir üzerinde çalıştığımız, taraftarlarımızla kulübümüz arasındaki aidiyet duygusunu güçlendirecek ve aynı zamanda taraftarlarımıza çeşitli kazanımlar sağlayacak bir mobil uygulamayla tanışacaksınız. Kulübümüz, her geçen gün tam anlamıyla kurumsal bir yapı olma yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerliyor. İnşallah bu uygulamayla çok daha geniş bir taraftar kitlesine ulaşacağız. Bu sayede hem avantajlardan faydalanan taraftarlarımız, ait oldukları kulüple birlikte hareket etmenin ve dolaylı olarak kulübe gelir kazandırmanın mutluluğunu yaşayacak. Bu vesileyle emeği geçen tüm arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızdan ricamız, bu uygulamaya gönülden destek vermeleri ve katılım sağlamalarıdır” diye konuştu.

Uygulama hakkında bilgilendirmelerde bulunan Samsunspor E-Ticaret Müdürü Cansu Turgut, söyle konuştu:

“Şu anda iki üyelik sistemimiz var. Birincisi ücretsiz, klasik üyelik. Taraftarlarımızın mobil uygulamayı indirmesi yeterli, herhangi bir ücret ödemeleri gerekmiyor. Bu bölümde takımdan haberler, fikstür, puan durumu ve gelecek maçlara dair statik verilere erişebilecekler. Ayrıca ücretsiz şekilde anketlere katılabilecek ve bazı oyunları oynayabilecekler. Bu bölüm bizim klasik, ücretsiz hizmetimiz. İkinci kısım ise premium üyelik. Aylık ücreti 155 TL olacak. Yıllık toplu alımlarda ise yaklaşık yüzde 15 daha avantajlı bir fiyat sunacağız. Premium üyeler için neler sunuyoruz? Öncelikle takıma dair özel içerikler olacak. Sosyal medyada tam olarak paylaşmadığımız, takım içinden görüntüler, kamera arkası videolar, röportajlar, anketler gibi taraftarın ilgisini çekecek eğlenceli içerikler yer alacak. Bu içeriklerin bir bölümü ücretsiz kısımda belli bir saniyeye kadar izlenebilecek; devamı için premium üyelik gerekecek. Bunun dışında bazı maçlarda premium üyelere öncelikli bilet alma hakkı tanıyacağız. Örneğin, Fenerbahçe maçı gibi büyük maçlarda genel satıştan üç gün önce ‘premium üyeler biletlerini alabilir’ duyurusu yapılacak. Premium üyeler biletlerini aldıktan sonra normal satış başlayacak. Bu şekilde kurgularımız olacak. Ayrıca taraftar kartımız var. Bu kart premium üyelikle paralel şekilde ilerleyen bir yapı ve tek başına satın alınamıyor. Premium üyeliğe sahip olan taraftarlarımız, tek seferlik 155 TL ödeyerek kartı evlerine teslim alabiliyor. Kart kişiselleştirilebiliyor; taraftar kendi fotoğrafını ekleyebiliyor. Dört farklı tema seçeneği var. Bu kart, hem ana amaçlı hem de telefonun unutulması gibi durumlarda üzerindeki QR kod okutularak üye işyerlerinde indirim elde etmeyi sağlıyor.” (DHA)