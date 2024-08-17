Samsunspor, yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın görev yapacak. Bugün hazırlıklarını tamamlayıp Gaziantep'e gidecek Samsunspor, maç saatine kadar kampa girecek.
Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep FK'yı yenerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor.
Kırmızı beyazlı ekipte henüz lisansı çıkartılmayan Benito Raman, maçta yer almayacak.