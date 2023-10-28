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Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 10:47
  • Giriş: 28.10.2023 10:47
  • Güncelleme: 28.10.2023 10:47
Kaynak: AA
Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.

Ankara Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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