Samsunspor yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşacak.
Kaynak: AA
Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsun ekibi, 2 puanla son sırada bulunuyor. Ligde galibiyeti bulunmayan Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü karşısında sahaya ilk 3 puanını almak için çıkacak.
Kırmızı-beyazlı takımda bu mücadele öncesinde tek eksik, sakatlığı süren Taylan Antalyalı.
Ankara Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
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