Samsunspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligdeki tek deplasman galibiyetini sezonun ilk yarısında Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek elde eden Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.