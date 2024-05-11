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Samsunspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 11:39
  • Giriş: 11.05.2024 11:39
  • Güncelleme: 11.05.2024 11:39
Kaynak: AA
Samsunspor, yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligdeki tek deplasman galibiyetini sezonun ilk yarısında Yukatel Adana Demirspor'u 3-2 yenerek elde eden Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek ikinci galibiyetini elde etmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Lubomir Satka, Konyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşma, 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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