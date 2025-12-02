Samsunspor yenilgiyi unuttu

Samsunspor, Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra ligde önemli bir çıkış yakaladı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 10 maçta yenilgi yaşamadı. Konferans Ligi'nde de oynadığı dört maçı kaybetmeyen kırmızı-beyazlıların namağlup serisi 14 maça yükseldi.

Bu süreçte Samsunspor önce Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı, ardından Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Sonrasında Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ekip, Konyaspor’u 3-1, Eyüpspor’u ise 1-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş ve Alanyaspor maçları ise 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Böylece Samsunspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Topladığı 25 puanla 5. sırada bulunan Samsunspor, bu sezon Süper Lig’de 20 gol attı ve kalesinde 13 gol gördü.

GOL YÜKÜNÜ HOLSE ÇEKTİ

Samsunspor’un ligdeki en golcü ismi Danimarkalı oyuncu Carlo Holse oldu. Holse 5 golle takımına katkı verirken, Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3 gol kaydetti. Marius Mouandilmadji, Rick van Drongelen ve Lubomir Satka ise ikişer golle takıma destek sağladı. Toni Borevkovic 1 gol atarken, Kocaelispor maçında Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.

Bu sezon ilk kez Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan Samsunspor, turnuvada oynadığı 4 maçta başarılı bir performans sergiledi. Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden ekip, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans karşılaşmalarını 3-0’lık skorlarla kazandı. Breidablik maçından ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Toplam 10 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, 36 takımın yer aldığı Konferans Ligi genel sıralamasında lider durumda. Bu maçlarda 9 gol atan Samsunspor, sadece 2 gol yedi.

Turnuvada Marius Mouandilmadji 4 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, Anthony Musaba ve Carlo Holse ikişer, Emre Kılınç ise bir gol kaydetti.