Samsunspor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında yarın deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak.

Karşılaşmada Ukraynalı hakem Denys Shurman görev yapacak. Shurman’ın yardımcıları Semen Shlonchak ve Valentyn Kutsev olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliği ise Klym Zabroda üstlenecek.

7 OYUNCU KADRODA YOK

Kadro bildiriminden sonra takıma katılan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında olduğu gibi Breidablik karşılaşmasında da yer alamayacak.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK’dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası bulunan Celil Yüksel de kadroda yer almayacak.

Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Panathinaikos’a 2-1 kaybettiği ilk maçın ardından rövanşta 0-0 berabere kalmış ve Avrupa Ligi’nden elenmişti. Kırmızı-beyazlı ekip yoluna Konferans Ligi’nde devam etti.

Samsunspor, gruptaki ilk üç maçında Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans’ı ise 3-0’lık skorlarla mağlup etti. Bu sonuçlarla 9 puana ulaşan takım, averajla lider durumda bulunuyor.

Samsunspor, Breidablik karşısında alacağı sonuçla liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi bu maçın ardından grupta AEK ve Mainz 05 ile karşılaşacak.