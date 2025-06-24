Samsunspor Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belli oldu

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 3 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belli oldu.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, başkan yardımcıları Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Zafer Erdoğan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor yönetimi olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde hareket edeceklerini söyledi.

Yeni yönetimin Samsunspor'a, şehre ve camiaya hayırlı olmasını temenni eden Bilen, "Üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu kez 20 olan yönetim kurulu üyesi sayısını 30'a çıkartmış olmakla daha etkin, kulübümüze yakışır güzel sonuçlar elde etmeyi hedefleyerek yola çıktık. Yüksel Yıldırım başkanlığında 19 asil, 11 yedek üye, 3 yıl boyunca kulübümüze hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bilen, Samsunspor'un 60. yıl dönümü kutlamaları hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"60. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini yıla yaymak gibi bir düşüncemiz var. Sadece bir gün Çobanlı İskelesi'nde meşale yakarak kutlamak değil de Avrupa'ya adım attığımız ortamda, bir yıl sürecek kutlamalar ile ulaşamadığımız kitleleri Samsun ve Samsunspor'a daha fazla katılım göstermeleri için teşvik edecek çalışmamız var. Bu çalışma tam bir yılı kapsıyor. Pazartesi gününden başlayarak 30 Haziran 2026'ya kadar maddi ve manevi, zaman mefhumu gözetmeksizin, gücümüzün yettiği kadar 60. yıl kutlamalarını Samsunspor Kulübü olarak yapmak niyetindeyiz. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarına tekrar sesleniyorum. Hep birlikte komite oluşturalım, güçlerimizi birleştirerek Samsun ve Samsunspor'a yakışır bir '60. yıl kutlaması' yapalım."

Samsunspor'da yönetim kurulu başkanlığına Yüksel Yıldırım, başkan vekilliğine Veysel Bilen, başkan yardımcılıklarına Fazlıhan Carus, Serkan Kaya, Zafer Erdoğan ve Ali Asal, genel sekreterliğe Aslı Moral, mali işler sorumluluğuna Murat Alanyurt, İstanbul temsilciliğine Hasan Kaya Aşçı, yurt dışı temsilcilikler ve ilişkiler sorumluluğuna Nuray Çelik, iş dünyası ve STK ilişkileri temsilciliğine Onur Öztekin, İstanbul iş dünyası ve finansal destek sorumluluğuna Fatih Hasbal, sosyal projeler sorumluluğuna Arzu Soğancı, halkla ilişkiler ve üye ilişkileri sorumluluğuna Tuncay Bulut, eğitim kurumları sorumluluğuna Sedat Uygun, reklam ve pazarlama sorumluluğuna Volkan Erdil, yapı işleri ve genel projeler sorumluluğuna Murat Erkan, yönetim kurulu üyeliklerine ise Nuri Demirarslan ve Oktay Dursun getirildi.