Samsunspor’a mor forma projesiyle 2 uluslararası ödül

Berkay YILDIZ / SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Mor Forma Projesi’ ile uluslararası alanda 2 ödül kazandı.

Kulüp, Football Business Inside (FBIN) tarafından düzenlenen FBIN Management Excellence Awards 2025’te, “Impact Beyond Business (İş Ötesinde Etki)” kategorisinde ödül kazandı. Tören, 11 Kasım'da Avusturya’nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena’da, FBIN Management Excellence Summit kapsamında yapıldı. Ödülü, Samsunspor adına Pazarlama Departmanı Başkanı Zeycan Yıldırım aldı. Mor Forma Projesi, daha önce de İngiltere'de düzenlenen Football Black List Awards’ta da ödül aldı. Aynı törende Zeycan Yıldırım, liderlik ve proje yönetimi alanında ödül aldı. (DHA)

