Samsunspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Samsunspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray’a 4-2 mağlup olan Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmanda Galatasaray maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı oyuncular, son bölümde de dayanıklılık koşusu ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle tatil edilen Samsunspor’un Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamazken, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. 1 puanla 19’uncu sırasında bulunan Kırmızı-beyazlılar, 23 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.