Samsunspor’da Genel Müdür Soykan istifa etti

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan istifa etti.

Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsunspor’da gurur onur ve şerefle yürüttüğüm Genel Müdürlük görevinden bugün itibarıyla Yüksel Başkanımıza da bilgi verip bize ve Samsunspor’a kattıkları için teşekkür ederek, ayrılmış bulunmaktayım. Hakkınızı helal edin" ifadelerini yer verdi.