Samsunspor’dan 11 maçlık yenilmezlik serisi

Berkay YILDIZ / SAMSUN,(DHA)- UEFA Konferans Ligi’nde lider durumda bulunan Samsunspor, Süper Lig ile birlikte resmi müsabakalarda son 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamayan Samsunspor, bu süreçte 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar, yenilmezliğini Avrupa sahnesine de taşıdı. UEFA Konferans Ligi’nde oynadığı 3 maçta da sahadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeden liderliğe yükseldi. Alman teknik adam Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, son haftalarda hem hücum hem savunma istikrarıyla öne çıktı. Samsunspor, söz konusu 11 maçlık periyotta rakip filelere 20 gol gönderirken, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Hem ligde hem Avrupa’da çıkışını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselmek için avantajlı konumda bulunuyor.

FOTOĞRAFLI