Samsunspor’dan Galatasaray’a farklı tarife: Şampiyonluk ümidi haftaya kaldı

Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitti.

Maça hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. 9. dakikada Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşla sarı-kırmızılı ekip öne geçti.

Samsunspor bu gole kısa sürede yanıt verdi. 23. dakikada Mouandilmadji’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skor 1-1’e geldi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

GÜNAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Samsunspor, 57. dakikada Ndiaye’nin golüyle öne geçti. 63. dakikada Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’in kırmızı kart görmesiyle konuk ekip sahada 10 kişi kaldı.

Bu gelişmenin ardından baskısını artıran Samsunspor, 71. dakikada Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Ndiaye, 83. dakikada attığı golle skoru 4-1’e getirdi.

Bu sonuçla Galatasaray 74 puanda kaldı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkı 4’e düştü. Samsunspor ise puanını 48’e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün tek golü atan isim olurken, Samsunspor’da Mouandilmadji ve Ndiaye ikişer golle galibiyetin belirleyicisi oldu.