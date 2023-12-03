Samsunspor’dan hakem tepkisi

Samsunspor, Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarına tepki göstererek, "Uyarılarımıza rağmen sistematik hale gelen hakem hatalarının artarak devam ettiği görülmektedir" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Samsunspor deplasmana karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti. Maçtaki hakem kararlarıyla ilgili Samsunspor yazılı açıklama yaptı.

Adana Demirspor müsabakasında utanç dolu anlar yaşandığı ve hakem kararlarının maça damga vurduğunu belirten kırmızı-beyazlılar, "Cevaplandırılması gereken, bunlar daha ne kadar ve nereye kadar bu şekilde devam edecektir? Tüm futbolseverler bu hatalardan dolayı futboldan soğur hale gelmiştir. Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri tüm spor kamuoyunun ve TV yorumcularının net penaltı olarak nitelendirdiği iki pozisyonumuzu görmezden gelmiştir. Bu tür haksız ve hatalı kararlar Samsunspor Kulübü ve Başkanı Yüksel Yıldırım’ın Türk futbolunu kalkındırmak amaçlı yaptığı iyi niyetli yatırımların önüne geçmekte ve ileride yapılması planlanan yatırımlar hakkında soru işaretleri uyandırmaktadır. Bu tarz haksız ve hatalı kararlar karşısında, TFF ve MHK gerekeni biran evvel yapmalı ve Kulüpler Birliği çatısı altında bulunan bütün kulüpler yapılan tüm haksızlıklara dur demelidir. Ne yazık ki, Samsunspor FK olarak son açıklama ve uyarılarımıza rağmen sistematik hale gelen hakem hatalarının artarak devam ettiği görülmektedir. İnsanlar da hata yapabilir, ancak sürekli yapılan hataların iyi niyetle açıklanabilir hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bu hususta, TFF ve MHK’nın üzerine düşen sorumluluğun, ivedilikle yerine getirilmesini ve tüm hakem performanslarının gözden geçirilmesini talep etmekteyiz. Aksi takdirde, ne yazık ki bundan Türk futbolu ve Türk futbolunun marka değeri zarar görecektir. Samsunspor FK olarak tüm kamuoyu bilmelidir ki, Kulübümüz hem kazandığı hem de kaybettiği müsabakalarda, gerek kendisi gerek rakibinin aleyhine verilen tüm haksız kararların karşısında olmaya, ta ki bu yanlışlar durdurulana kadar devam edecektir. Son olarak, her zaman dediğimiz gibi; Samsunspor FK olarak temiz ve adil futbolun yanında ve onu kirleten kişi ve yapıların her zaman karşısında olacağız. Kamuoyunun dikkatine sunarız" ifadelerini kullandı.