Samsunsporlu Drongelen: Son 2 maç Avrupa kupaları için çok önemli

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR’un Hollandalı oyuncusu Rick van Drongelen, “Artık sezonun son iki maçına girdik. Süper Lig’i 3’üncü sırada bitirmek istiyoruz. Son 2 maçı artık nasıl oynadığınızın bir önemi olmaz. Nasıl sonuç aldığınız önemlidir. Çünkü bu maçlar, Avrupa kupaları açısından çok önemli bir avantaj sağlayacak” dedi.

Samsunspor’un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen, Nuri Asan Tesisleri’nde DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Takım olarak aile ortamında bir birliktelik sağladıklarını ve bunun sonucunda ise güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten Drongelen, “Takım olarak inanılmaz bir birliktelik sergiledik. Bu da sezon boyunca elde ettiğimiz başarının en önemli etkenlerinden biriydi. Sezon başında ortaya koyduğumuz uyum, bizim adımıza çok büyük bir avantaj sağladı. Lige iyi bir başlangıç yaptık ve ciddi puanlar topladık. Tabii ki bazı maçlarda istediğimiz performansı sergileyemedik, kaybettiğimiz karşılaşmalar oldu. Ama her kötü sonuçtan sonra takım olarak çok iyi reaksiyon verdik. Bu bizim en büyük gücümüzdü” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR KARŞILAŞMASI, LİGDEKİ SIRALAMAYI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK’

Süper Lig’de oynadıkları maçları değerlendirerek, Trabzonspor karşısında galibiyeti arayacaklarını söyleyen Rick van Drongelen, “Özellikle Bodrumspor maçına kadar galibiyet alamadığımız bir süreç yaşadık ama o maçla birlikte yeniden çıkışa geçtik. Ardından Sivasspor karşısında da galip gelmeyi başardık. Takımca bu süreçteki performansımızdan ve aldığımız sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Şu anda oldukça sakin ve özgüvenliyiz. Teknik direktörümüz bu süreci çok iyi yönetti, bize sürekli panik yapmamamız gerektiğini söyledi. Biz de onun direktifleriyle toparlandık ve yeniden iyi sonuçlar almaya başladık. Şimdi önümüzde çok büyük bir maç var. Trabzonspor’a karşı oynayacağız ve onların da ciddi bir motivasyonla sahada olacaklarını düşünüyorum. Ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek bir karşılaşma olacak. Çok önemli bir mücadele olacak. Artık sezonun son iki maçına girdik. Süper Lig’i 3’ncü sırada bitirmek istiyoruz. Son 2 maçı artık nasıl oynadığınızın bir önemi olmaz. Nasıl sonuç aldığınız önemlidir. Çünkü bu maçlar, Avrupa kupaları açısından çok önemli bir avantaj sağlayacak. Futbolda sonuç odaklı bir oyundu. Bizde takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve her şeyimizi sahaya koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA KUPALARI HAYALİMİ SAMSUNSPOR’LA BAŞARMAK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ’

Gelecek hedefleri ve stoperde idol olarak gördüğü futbolcular hakkında konuşan Drongelen, “26 yaşındayım ve Avrupa kupalarında oynamak her zaman hayalimdi. Bu sezon Samsunspor’la bunu başarma şansı yakaladık. Ligi hangi sırada tamamlayacağımızı şimdiden bilemeyiz ama Avrupa kupalarına gitmeye hak kazandığımız için çok mutluyum. Samsunspor’da bir yıl daha sözleşmem var. Burada kalmam için birçok nedenim var ama sezon bittikten sonra geleceğimle ilgili değerlendirmeyi yapacağız. Futbol izlemeyi çok seviyorum. Dünyada stoper pozisyonunda çok kaliteli oyuncular var. Özellikle Sergio Ramos ve Pepe’yi idol olarak görüyorum. Kendi ülkemden ise Virgil van Dijk’ı çok beğeniyorum. Hem teknik anlamda hem liderlik özellikleriyle gerçekten örnek alınacak bir oyuncu. Bu oyuncuları izleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum” dedi.

‘SAMSUN, TAM ANLAMIYLA BİR FUTBOL ŞEHRİ’

Sağladıkları başarıda taraftarların çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Drongelen, “Başarıda taraftarlarımızın da katkısı çok büyük. Bizi sezon boyunca her koşulda desteklediler. Onların bu desteği bizim için çok değerliydi. Şu an ligde bulunduğumuz pozisyonun ve yakaladığımız başarının onların da keyfini çıkarması gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Samsun, tam anlamıyla bir futbol şehri. Kulüpte, stattaki atmosferde ve şehirde bunu hissediyorsunuz. Babamla da sık sık konuşuyorum. Her seferinde ona buradaki atmosferin ne kadar özel olduğunu anlatıyorum. Avrupa Kupası’nda oynayacağımız ilk maçı dört gözle bekliyorum. Önümüzde çok kritik iki maç var. Taraftarlarımızdan bu süreçte de yanımızda olmalarını istiyorum. Bugüne kadar bizi nasıl destekledilerse, bu son iki karşılaşmada da aynı şekilde desteklerini sürdürsünler. Bizim için çok değerliler ve bu sürecin keyfini hep birlikte çıkarmalıyız” diye konuştu. (DHA)

