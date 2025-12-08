Samsunsporlu futbolcunun kiraladığı araba alev aldı

Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Anthony Musaba, aracı yol kenarına çekip inerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.