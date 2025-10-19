Samsunsporlu Makoumbou, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPORLU futbolcu Antoine Makoumbou, Samsun’da çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı.

Samsunsporlu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou, geçen Cuma akşamı Atakum ilçesinde bulunan Körfez Sahili’nde çocuklarla bir araya gelerek kaldırım kenarında futbol oynadı. Bir süre top oynayıp sohbet eden Antoine Makoumbou, çocukların fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Renkli görüntülere sahne olan ortamda Makoumbou, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı. (DHA)