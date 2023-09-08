Samsun’un Ağustos ayı kaza bilançosu: 4 ölü, 774 yaralı

Samsun’da 2023 Ağustos ayında polis bölgesinde meydana gelen 947 trafik kazasında 4 kişi öldü, 774 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Ağustos ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

2023 Ağustos ayında Samsun’da 504’ü ölümlü-yaralamalı ve 443’ü maddi hasarlı toplamda 947 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 774 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde ağustos ayında 51 bin 657 kaza meydana geldi. Bu kazaların 252’si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 313 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 971 kişi ise yaralandı.