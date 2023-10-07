Samsun’un Eylül ayı kaza bilançosu: 2 ölü, 630 yaralı

Samsun’da 2023 Eylül ayında polis bölgesinde meydana gelen 843 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 630 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2023 yılının Eylül ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. 2023 Eylül ayında Samsun’da 396’sı ölümlü-yaralamalı ve 447’si maddi hasarlı toplamda 843 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 630 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde eylül ayında 50 bin 182 kaza meydana geldi. Bu kazaların 249’u ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 307 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 272 kişi yaralandı.







