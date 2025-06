Samsun’un mayıs ayı trafik kaza bilançosu: 3 ölü, 584 yaralı

Samsun’da mayıs ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen bin 27 trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar, mayıs ayında da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtı. Samsun genelinde polis sorumluluk alanında mayıs ayında 466’sı ölümlü-yaralanmalı ve 561’i maddi hasarlı olmak üzere toplam bin 27 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi olay yerinde can verdi.



Yurt genelinde 51 binden fazla kaza

2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde ise 57 bin 210 trafik kazası meydana geldi. Bunlardan 161’i ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Yurt genelindeki kazalarda 190 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 981 kişi ise yaralandı.



Araç türlerine göre kaza istatistikleri

Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan araç türleri arasında otomobiller 18 bin 640 kaza ile ilk sırada yer aldı. Onu motosiklet (9 bin 865), kamyonet (5 bin 122), motorlu bisiklet (3 bin 291), bisikletler (bin 21), minibüs (838), çekici (696), kamyon (618), otobüs (611), traktör (264) takip etti.

Ayrıca, 59 özel amaçlı araç, 46 iş makinesi, 29 ambulans, 9 tanker, 3 tren ve 5 tramvay da ölümlü-yaralanmalı kazalara karıştı. Bu veriler, her tür taşıtın trafiğe çıktığında ne kadar dikkatli ve kurallara uygun kullanılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik kazalarının önüne geçmek için emniyet birimleri kontrollerini sıklaştırırken, yetkililer de hem sürücülere hem de yayalara dikkatli olmaları yönünde çağrılarda bulunuyor.