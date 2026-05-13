San Antonio Spurs seride öne geçti: Konferans finaline bir adım kaldı
Victor Wembanyama’nın 27 sayı ve 17 ribauntla yıldızlaştığı maçta San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves’u 126-97 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.
WEMBANYAMA YILDIZLAŞTI
San Antonio ekibinde yıldız oyuncu Victor Wembanyama, 27 sayı ve 17 ribauntluk etkileyici performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
Timberwolves cephesinde ise Anthony Edwards’ın 20 sayılık katkısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Batı Konferansı yarı final serisinin 6. maçı Minneapolis’te oynanacak.