San Antonio Spurs yarı finale yükseldi

NBA'de San Antonio Spurs yarı finale yükselirken, Knicks ve 76ers serilerinde kritik avantajı ele geçirdi.

Spor
  • 29.04.2026 14:35
  • Güncelleme: 29.04.2026 14:50
Kaynak: AA
NBA’de play-off heyecanı hız kesmeden sürerken, Batı’da yarı finale çıkan ilk takımlardan biri San Antonio Spurs oldu.

Evinde Portland Trail Blazers’ı 114-95 mağlup eden Spurs, seriyi 4-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Karşılaşmada Victor Wembanyama 17 sayı, 14 ribaunt ve 6 blokluk performansıyla pota altını domine ederken, De'Aaron Fox 21 sayı ve 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Konuk ekipte ise Deni Avdija’nın 22 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Günün bir diğer maçında New York Knicks, sahasında Atlanta Hawks’ı 126-97 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Jalen Brunson 39 sayıyla gecenin en etkili performanslarından birine imza attı.

Doğu Konferansı’nda Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics’i 113-97 yenerek seriyi 3-2’ye getirdi.

76ers’ta Joel Embiid 33 sayıyla öne çıkarken, milli oyuncu Adem Bona karşılaşmayı sayı üretemeden tamamladı.

