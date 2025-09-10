San Francisco’da peş peşe silahlı saldırılar: 4 yaralı

ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

San Francisco Polis Departmanından (SFPD) yapılan açıklamada, saat 17.48 sularında Burke Caddesi’nin 1500 numaralı bloğunda meydana gelen saldırıya ekiplerin müdahale ettiği belirtildi.

Olay yerinde bulunan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan olayın ardından Zuckerberg SF Genel Hastanesi’nin dışında da ikinci bir silahlı saldırının meydana geldiği bildirildi.

Polis, ekiplerin olay yerine ulaşmadan önce üç kişinin daha hastanelere sevk edildiğini, durumlarının henüz bilinmediğini kaydetti

Yetkililer, saldırıya ilişkin bilgisi olanların polisle irtibata geçmesi çağrısında bulundu.