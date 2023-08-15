San hastalığı ve aşırı sıcak, nohutta verimi düşürdü

Ülke genelinde ekilebilir arazi bakımından beşinci, nohut üretiminde ise ikinci sırada yer alan Yozgat’ta aşırı yağış ve sıcaklar nohut verimini olumsuz etkiledi.

Yozgat genelinde geçen yıl 517 bin 59 dekar alanda yapılan nohut ekiminden 67 bin 115 ton ürün elde edilirken 2023’te ise 554 bin 783 dekar alanda nohut ekimi gerçekleştirildi.

Nohut hasadının başladığı kentte, fazla yağışlar nedeniyle nohutta halk arasında "san" diye bilinen ‘nohut antraknozu’na rastlandı. San hastalığı ile temmuz ve ağustostaki aşırı sıcaklar da rekolteyi düşürdü.