San Mames’te dayanışmanın sesi: Bask-Filistin maçında kazanan dostluk

Filistin Milli Futbol Takımı, İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinde sahaya yalnızca bir maç oynamak için değil, dünyanın gözünü Gazze’deki yıkıma çevirmek için çıktı. Athletic Bilbao’nun San Mamés Stadyumu’nda oynanan dostluk karşılaşmasını Bask bölgesel futbol takımı 3-0 kazandı ancak gecenin akılda kalan tarafı skor değil, tribünlerdeki dayanışma sesiydi.

Maç başlamadan önce İsrail’in Gazze’de öldürdüğü siviller için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tribünler Filistin ve Bask bayraklarıyla dolarken, Filistin Milli Takımı’nın sahaya “Soykırımı durdurun” yazılı pankart ile çıkması büyük alkış topladı. Saha içi, bir futbol maçından çok ortak bir vicdanın buluşma alanına dönüştü.

FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINMASI ÇAĞRISI

Bask özerk yönetimi, organizasyona açık destek verdi. Maçın amacı yalnızca dayanışma göstermek değil; Filistin devletinin uluslararası arenada tanınmasına katkı sunmak ve Filistin Milli Takımı’nın resmi maçlara erişimini güçlendirmek olarak duyuruldu.

Karşılaşmayı İspanya hükümetinden Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego da tribünden izledi. Böylece maç, politik bir mesajı doğrudan merkezi hükümete taşıyan bir etkinlik niteliği de kazandı.

BİLBAO SOKAKLARINDA BİNLER: ÖZGÜR FİLİSTİN

Maç öncesi Bilbao sokakları da en az tribünler kadar hareketliydi. Sivil toplum örgütleri ve Bask bölgesindeki çeşitli siyasi partilerin çağrısıyla binlerce kişi kent merkezinde yürüyüş yaptı.

“Gazze’deki soykırımı durdurun” sloganıyla düzenlenen yürüyüşlerde Filistin bayrakları taşınırken, kalabalık hep bir ağızdan “Özgür Filistin”, “Gazze’ye acil yardım”, “Katil İsrail” sloganları attı. Kentin iki farklı noktasından başlayan yürüyüş kortejleri, San Mamés’e akan dayanışma atmosferinin bir parçası oldu.

Filistin Milli Takımı, 18 Kasım Salı günü de Katalonya bölgesel futbol takımıyla bir başka dayanışma maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın da hem Katalonya’da hem uluslararası kamuoyunda geniş bir yankı uyandırması bekleniyor.