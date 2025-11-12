San Mames’te vicdan maçı: Filistin, Bask ve Katalonya’yla sahaya çıkıyor

Filistin Milli Futbol Takımı, dünya kamuoyunun dikkatini yeniden Gazze’deki yıkıma çekmek amacıyla İspanya’da iki özel karşılaşmaya çıkacak. Takım, 15 Kasım Cumartesi günü Bask bölgesiyle, 18 Kasım Salı günü ise Katalonya temsilcisiyle dayanışma maçları oynayacak.

İlk maç, Athletic Bilbao’nun evi San Mamés Stadı’nda oynanacak. Gazze’de yaşamını yitiren sivillere adanan mücadele, Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Yerel basın, San Mamés’teki karşılaşma için şimdiden yaklaşık 50 bin biletin tükendiğini duyurdu.

“SOYKIRIMI DURDURUN” PANKARTLARI YENİDEN YÜKSELECEK

Athletic Bilbao, uzun yıllardır Filistin halkına verdiği destekle biliniyor. Kulüp taraftarları geçmişte birçok maçta “Soykırımı Durdurun” pankartları açmış, bu duruşlarıyla uluslararası takdir toplamıştı.

Eylül ayında oynanan Athletic Bilbao–Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde de tribünlerde “Bugünden itibaren son güne kadar sizin yanınızdayız” yazılı Filistin bayrağı taşınmıştı. Aynı statta 8. hafta mücadelesinde ise Filistinli mülteciler sahaya çıkarılarak onurlandırılmış, tören dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

İKİNCİ DURAK BARSELONA

Filistin’in İspanya’daki dayanışma turunun ikinci durağı, 18 Kasım Salı günü Katalonya olacak. Karşılaşma, Barselona’daki Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda TSİ 20.30’da başlayacak.

Bu karşılaşmalar, sadece futbol sahasında değil, vicdanın da sahada olacağı bir dizi dayanışma etkinliğinin parçası olarak görülüyor. Tribünlerde binlerce kişi, “adalet”, “özgürlük” ve “dayanışma” sloganlarıyla Filistin halkına destek verecek.