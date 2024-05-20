Şan yarışması 6. yılında Notre Dame de Sion’da

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Barok Derneği, kurucuları ve müzik tarihimizin önemli isimlerinden barok müzik uzmanı ve klavsenist Leyla Pınar adına düzenledikleri şan yarışmasının 6’ncısını gerçekleştiriyor. Yarışma, 25-26 Mayıs’ta Notre Dame de Sion Özel Fransız Lisesi’nde yapılacak. Onur konuğuysa Alain Pacquier olacak.

Yarışmanın açılış konserini, 24 Mayıs saat 19.30’da, jüri üyesi olan Belçikalı kontratenor Dominique Corbiau; Ayşe Nil Ülgener (klavsen), Alise Juska Savga (keman) ve Jülide Canca Eke’den (viyolonsel) oluşan İstanbul Barok, 558 kişilik NDS Konser Salonu’nda verecek.

Yarışmanın final konseri ve ödül töreni 26 Mayıs saat 19.30 - 21.30’da.