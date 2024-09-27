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SANA: İsrail, Suriye'de bir askeri noktaya saldırı düzenledi

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya saldırdığını duyurdu. Saldırıda 5 askerin öldüğü kaydedildi.

Dünya
  • 27.09.2024 15:31
  • Giriş: 27.09.2024 15:31
  • Güncelleme: 27.09.2024 15:38
Kaynak: AA
SANA: İsrail, Suriye'de bir askeri noktaya saldırı düzenledi
Fotoğraf: AA

İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırında yer alan bir askeri noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, başkent Şam'ın kırsalındaki Kufeyir Yabus köyü yakınlarında bir askeri noktanın yerel saatle 01.35'te İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Hedef alınan askeri noktanın Lübnan sınırında yer aldığı belirtilen haberde, "Saldırıda 5 asker öldü" ifadesi kullanıldı.

İSRAİL AÇIKLAMA YAPMADI

İsrail makamlarından ise olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Rapor: İsrailin 8 Ekimden beri Lübnana düzenlediği saldırılarda 1540 kişi öldü
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