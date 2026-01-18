SANA, Şam yönetimi ile SDG arasında "tam entegrasyon" anlaşması imzalandığını açıkladı

Suriye haber ajansı SANA, HTŞ’ye bağlı Şam yönetimi ile SDG arasında, “tam entegrasyonu öngören” bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA BEKLENDİĞİ" AÇIKLANMIŞTI

Geçici hükümete bağlı Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirmişti.

Enformasyon Bakanı Hamza Musa, SANA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve SDG’nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini’ ifade etmişti.

Ayrıntılar geliyor…