SANA: Suriye hava savunması, İsrail’in füze saldırısını engelledi

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail’in fırlattığı füzelerin Suriye hava savunma güçlerince engellediğini duyurdu.

SANA, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısının ardından dikkat çeken bir habere yer verdi.

Haberde, "İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri ve Lübnan toprakları yönünden fırlattığı füzelerle Suriye'nin merkezi ve güneyinde bazı askeri hedeflere saldırdığını" belirtildi.

Habere göre, İsrail füzelerinin bir kısmı Suriye hava savunma güçlerince engellendi.

YARALI VE HASAR BİLGİSİ VERİLMEDİ

Saldırılar, Suriye'nin merkezi ve güneyinde askeri noktaları hedef alırken yerel saatle 02.00 civarında başladı. Saldırıların ardından yaralı veya hasar bilgisine ilişkin bilgi verilmedi.

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Günün erken saatlerinde SANA, Suriye'nin başkenti Şam çevresinde patlamalar olduğunu bildirmişti.

İsrail, günün erken saatlerinde ayrıca İran'daki askeri hedeflere karşı biz dizi hava saldırısı gerçekleştirmişti. İsrail’in İran’ın askeri tesislerini hedef alan saldırısında iki İran askeri hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırıları sonrasında İran ve Irak hava sahasında sivil uçuşlar durduruldu.